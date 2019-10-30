切實問題！美著名專家：經濟威脅來自「性衰退」

外國傳媒報道，美國著名財經媒體專欄作家、資深政治及經濟分析員Jake Novak表示，美國真實的經濟威脅不是貿易戰、自動化，甚至技術差距，而是「更少的美國人對性有心情」。

他表示，由房屋、服飾，到避孕套的廣泛數據顯示，美國出現了一個嚴重問題，就是「性衰退」。這不是甚麼尷尬的話題，而是切實地影響到出生率，尤其是年輕人口下降，將威脅着經濟增長。他認為，這是首要解決的問題，不能讓趨勢持續。

要理解這問題的根源，就與「有雞蛋先，還是有雞先」的問題一樣：究竟是因美國年輕人減少對性的興趣，而令經濟面臨挑戰？還是美國年輕人因個人經濟問題，而減少對性的興趣？

根據2018年美國統計局的報告顯示，認為是「後者」，即經濟問題影響着年輕人的性生活，年輕人寧願先追求經濟保障，也不會將結婚或兩性關係放在前列位置。

更值得留意的是，目前的處境竟與1936年美國陷入「大蕭條」時差不多，當年經濟前景黯淡，直接影響到年輕人的婚姻及性欲，致使出生率創下新低，由於當時避孕方法不及現時般有效及廣泛，更能印證出經濟不景氣對性的影響。

更重要的是，目前美國經濟已復甦逾10年，即30歲以下的年輕人理應由離開校園開始，就享受着經濟的美好時光，但事實是他們對性的興趣仍然偏低。有人指出，由於千禧世代一畢業就背負着一大筆學生貸款，令其經濟負擔遠高於上一輩，更何況除了學生貸款外，23至38歲年輕人的信用卡貸款也不輕。

再者，結婚與性愛率下降明顯有關連，而目前美國年輕人正正偏向遲婚或不婚，生育率自然下降，婚姻及小孩數目減少會拖累整體需求，因人們總會較願意為小孩花費，年輕人本身亦較其他年齡層更願使錢。他強調，上述道理連一位普通人也會清楚，故「性衰退」絕不容輕視。

他又稱，面對目前困局，有人歸咎於科技讓年輕人退出人際關係，透過網站、視訊遊戲，再到社交媒體，可讓男性找到替代品，不一定要結婚，而女性則觀念傳統，仍是希望遇到更具吸引力和經濟能力更強的男性。結果就是結婚與性愛率雙雙下降。

他總結，人們已聽過科技對就業構成威脅，但更重要的是，科技對現代愛情產生挑戰，可能是最大的經濟威脅！

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