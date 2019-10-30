重慶銀行9個月多賺11.7% 不良貸款率降
2019年10月30日 16:50
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重慶銀行(01963)公布，2019年7至9月，股東應佔溢利約12.98億元人民幣(下同)，按年增長22.6%；每股盈利0.42元；平均年化權益回報率16.54%。另今年1至9月，股東應佔溢利約37.2億元，按年增長11.7%；每股盈利1.19元；平均年化權益回報率16.59%。
於2019年9月30日，該行資產總額4,693.11億元，較去年底增加189.42億元或4.2%。不良貸款餘額31.1億元，較去年底增加2.28億元；不良貸款率1.32%，較去年底下降0.04個百分點；撥備覆蓋率236.2%，較去年底上升10.33個百分點。
該行核心一級資本充足率為8.94%，一級資本充足率為10.33%，資本充足率為13.56%，分別較去年底上升0.47個、0.39個和0.35個百分點，滿足中國銀行業最新的資本充足率監管要求。
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