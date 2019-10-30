渣打：香港局勢礙前景 明年推虛擬銀行服務
2019年10月30日 16:57
東網電視更多新聞短片
渣打集團(02888)財務總監賀方德於電話會議中指出，普遍而言，集團第4季收入將會放緩，同時信貸減值有機會增加，預計全年的有形股本回報率(ROTE)或低於第3季。展望未來，利率環境充滿不確定性，並受中美貿易戰及香港局勢等影響，令業績前景更具挑戰。
他坦言，集團訂立於2021年或以前ROTE達到10%的目標時，市場仍處加息周期，惟現時利率已轉趨下行。不過，由於距離2021年仍有一段長時間，未來利率環境難以確定，集團將會盡力達成目標。
此外，他指該行正積極拓展數碼銀行業務，明年將於香港推出虛擬銀行服務。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18 》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。