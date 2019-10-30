渣打：香港局勢礙前景　明年推虛擬銀行服務

他坦言，集團訂立於2021年或以前ROTE達到10%的目標時，市場仍處加息周期，惟現時利率已轉趨下行。不過，由於距離2021年仍有一段長時間，未來利率環境難以確定，集團將會盡力達成目標。

此外，他指該行正積極拓展數碼銀行業務，明年將於香港推出虛擬銀行服務。

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