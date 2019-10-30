新股專輯：中國抗體製藥周四起招股　入場費2909元

是次發行約1.821294億股，集資最多17.48億元，所得將用於研發及商業化其核心產品、建設蘇州生產基地，以及營運資金等。

該公司引入兩名基礎投資者，合共認購6,000萬美元(約4.68億港元)等值股份，其中雲南白藥(00538.SZ)認購5,000萬美元；深圳高特性認購1,000萬美元，設6個月禁售期。

中國抗體製藥為專門研究、發展、製造及商業化自身免疫性疾病療法的生物製藥公司，主要研製以單克隆抗體為基礎的生物藥。今年首4個月虧損2,839.8萬元人民幣；2018年全年虧損8,361萬元人民幣。

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