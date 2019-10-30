本田及日立旗下4公司合併　打造日本第三大汽車零件商

外國傳媒報道，本田汽車(Honda)和日立(Hitachi)同意合併旗下4家汽車零組件業務，合併後的零組件生產商銷售額接近170億美元(約1,326億港元)，可望成為日本第三大汽車零組件生產商。

日本第二大汽車生產商本田和該國工業巨頭日立周三(30日)表示，將合併日立汽車系統株式會社、本田子公司Keihin Corp.、Showa Corp.，以及日信工業株式會社。兩家公司表示，在要約收購和臨時整合後，日立將持有新實體2/3股權，本田持有剩餘股份。這些零組件生產商的股價均上揚。

兩家公司在聲明中指出，汽車和電單車行業正面臨世紀性的轉變，面對減少環境影響、降低事故，以及提高舒適性的壓力，電動、自動駕駛，以及聯網汽車方面的競爭日益激烈。

事實上，隨着行業朝向電動汽車和自動駕駛，已出現根本性轉變，車企及其供應商一直尋找盟友，力求匯聚資源和專業知識。之前就有報道稱，飛雅特克萊斯勒和法國PSA集團考慮合併，而上月豐田汽車同意增持斯巴魯。傳統汽車需求下滑，究竟哪些技術和業務將會主宰未來，也充滿不確定性，迫使各家企業尋找合作夥伴。

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