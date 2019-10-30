新股專輯：鵬飛周四起招股　入場費3191元

是次全球發售1.25億股新股，公開發售佔10%或1,250萬股，最多集資1.97億元。

所得淨額將有約78.7%用於投資一個生產具備最新焙燒及熱解技術的回轉窰項目；約7%將用於提高其回轉窰及粉磨設備系統生產產品的產能及效率；約6.8%將用於研發具備最新焙燒及熱解技術的回轉窰；約3.5%將用於推廣活動；約4%將用作營運資金。

中國鵬飛集團為回轉窰、粉磨設備及相關設備生產商，主要從事設備製造、安裝及建設生產線業務。

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