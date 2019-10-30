新股專輯：鵬飛周四起招股 入場費3191元
2019年10月30日 17:01
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左起：總經理助理施鵬宇、執行董事賁道林、執行董事兼董事會主席王家安、執行董事兼財務總監戴賢如、證券部經理張蘇佳
中國鵬飛集團(03348)於周四(10月31日)至下周四(11月7日)開始招股，招股價介乎每股1.05至1.58港元，每手2,000股，入場費約3,191.84元，11月15日首掛。安信融資銀國際任獨家保薦人。
是次全球發售1.25億股新股，公開發售佔10%或1,250萬股，最多集資1.97億元。
所得淨額將有約78.7%用於投資一個生產具備最新焙燒及熱解技術的回轉窰項目；約7%將用於提高其回轉窰及粉磨設備系統生產產品的產能及效率；約6.8%將用於研發具備最新焙燒及熱解技術的回轉窰；約3.5%將用於推廣活動；約4%將用作營運資金。
是次上市公司引入了三名基礎投資者，分別是中國高速傳動(00658)、蘇中建設、及Peak Holding。三位基投分別同意認購相等於3,000萬港元、2,340萬港元及2,900萬港元等值股份，設6個月禁售期。
中國鵬飛集團為回轉窰、粉磨設備及相關設備生產商，主要從事設備製造、安裝及建設生產線業務。
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