人口危機激化！南韓結婚人數創新低　嬰兒數目減一成

外國傳媒報道，南韓統計廳周三(30日)公布資料顯示，8月有1.834萬對新人結婚，按年減少5.2%，再創歷年最低，同月新生嬰兒為2.44萬名，按年減少10.9%，連續41個月創同月新低。

資料顯示，今年首8個月累計新生嬰兒數量為20.81萬名，按年減少8%。反映每年每千人當中，出生率僅5.6名，為自2000年開始，有相關統計以來首次跌破6名。

8月死亡人數為2.36萬名，按年減少1.1%，死亡率為5.4名，即自然人口(出生人口減死亡人口)僅增加731人，創下同月最低紀錄。

【出生率低帶來經濟危機】

南韓為全球出生率最低的地方之一，本身已深陷人口危機，令政府對未來人口及經濟面對的挑戰甚為苦惱。其中，勞動力減少將直接影響養老金的滾存，因人口老化讓養老金開支大增，惟不夠年輕勞動力注入資金，釀成「缺水」的潛在危機。

論及出生率，該國自2016年以來，已是擁有36個成員國的經合組織(OECD)亞太區「榜末」，估計2019年出生率更低。根據世界銀行數據顯示，南韓及波多黎各是2017年全球出生率最低的地方，每1,000人只有7個小孩，之後是日本及香港。

隨着出生率不斷下降，已威脅到南韓勞動力。官方估計，在2017年後的10年，即2027年前，具有生產力的人口將大跌250萬人，老年人口將增加450萬人。2017年官方估計潛在勞動力約3,760萬人，料2067年將急挫逾半，至1,780萬人。

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