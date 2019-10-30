跌市尋「抵」：大角咀老牌屋苑低過400萬入場

新房屋措施推出，買家入市所需首期減少，引發樓市顯著轉旺，當中細價樓向來是升市火車頭，樓價隨時再癲。大角咀大同新邨屬市區大型屋苑，周邊配套齊全，現時入場費仍然「四球有找」，一房單位叫價僅由390萬元起。

該項目由15座樓宇組成，提供逾2,000個單位。物業分期發展，樓齡都已超過40年，但勝在交通方便，距離奧運站只有約5分鐘步程。附近亦設有大型購物商場及多家不同類型食肆，照顧住客日常生活所需。

中原陳永忠表示，大同新邨目前僅有5個買賣放盤，但貼市價放盤不多。由於該盤提供不少低於四球的放盤選擇，故買賣流通量向來較高。不過，早前售出一批平盤後，市場暫未有新放盤補充，盤源較為緊絀。

上述叫價最平單位為大豐樓低層戶，實用面積288方呎，為一房間隔，意向呎價13,542元。他指出，除一房放盤外，該屋苑兩房戶叫價僅由500萬元起，價位為市區罕見，備受上車客追捧。

以該放盤單位計算，若承做九成按保，首期約39萬元，最高貸款額351萬元，首置買家需支付約8.78萬元從價印花稅。以現時普遍供樓息率約2.625厘，還款期25年計算，每月供款約16,623元，當中已包括保費。屋苑新近買賣成交，包括大華樓高層4室，實用面積265方呎，一房設計，成交價388萬元，實用呎價14,642元。

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