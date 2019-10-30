中國銀行第三季純利按年升3%
2019年10月30日 17:48
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(中新社圖片)
中國銀行(03988)公布，第三季度股東應享稅後利潤455.31億元人民幣(下同)，按年升3.04%，每股收益0.14元。期內，營業收入1,401.69億元，升12.6%。
首三季，集團錄得股東應享稅後利潤1,595.79億元，按年升4.11%；營業收入4,168.57億元，按年升一成。集團實現淨利息收入2,778.2億元，按年增加135.14億元，增長5.11%。淨息差1.84%，下降0.05個百分點。
平均總資產回報率(ROA)1.04%，按年下降0.03個百分點。淨資產收益率(ROE)13%，按年下降0.7個百分點。核心一級資本充足率為11.24%，一級資本充足率為13.02%，資本充足率為15.51%。
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