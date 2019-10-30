中國石油上季盈利挫近六成
2019年10月30日 18:11
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中國石油(00857)公布，今年首9個月營業收入1.81萬億元人民幣(下同)，按年增加5.1%，錄得股東應佔溢利372億元，按年減少23.4%，每股盈利0.204元。
單計第3季，集團收入6,181億元，按年增加1.8%，錄得股東應佔溢利88.3億元，按年減少58.4%，每股盈利0.048元。
總結今年首3季，集團原油平均實現價格為每桶61.49美元，按年下降9.5%，其中，國內實現價格為每桶61.4美元，按年下降7.9%；集團天然氣平均實現價格為每千立方英尺5.49美元，按年下降4%，其中，國內實現價格為每千方英尺5.94美元，按年增長0.7%。
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