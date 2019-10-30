新股專輯：中國抗體製藥核心產品最快2021年上市

梁氏又指，公司專注於免疫系統疾病，競爭對手較少，加上相關藥品盈利能力較強，對公司發展有信心。首席財務官華劍平補充，藥物需求量大，認為能對公司帶來良好回報。

總裁強靜指，新藥將以高性價比在中國市場定價，由於市場龐大，相信產品會有良好銷售表現。海外市場方面，均會考慮獨自開拓或選擇其他公司合作方式發展。

另外，梁瑞安提到，自己雖然不是公司控股股東，但有與其他股東達成一致行動建議，他個人的投票權達47%，不擔心會影響公司決策。

該公司以每股招股價介乎7.6至9.6港元，發行約1.82億股，集資最多17.48億元。每手300股，入場費2,909.02元，預期11月12日首掛。

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