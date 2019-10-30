新股專輯：中國抗體製藥核心產品最快2021年上市
2019年10月30日 18:16
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左起：首席財務官華劍平；執行董事、董事會主席兼首席執行官梁瑞安；總裁強靜；首席醫學官陳剛
尚未有盈利或收入生物科技企業中國抗體製藥(03681)周四至下周二(10月31日至11月5日)招股，該公司執行董事、董事會主席兼首席執行官梁瑞安在記者會上表示，核心在研免疫性疾病藥物SM03正處於臨床試驗第三期中後期階段，預料明年中完成臨床試驗，並遞交新藥上市申請，最快可在2021年上半年完成商業化。
梁氏又指，公司專注於免疫系統疾病，競爭對手較少，加上相關藥品盈利能力較強，對公司發展有信心。首席財務官華劍平補充，藥物需求量大，認為能對公司帶來良好回報。
總裁強靜指，新藥將以高性價比在中國市場定價，由於市場龐大，相信產品會有良好銷售表現。海外市場方面，均會考慮獨自開拓或選擇其他公司合作方式發展。
另外，梁瑞安提到，自己雖然不是公司控股股東，但有與其他股東達成一致行動建議，他個人的投票權達47%，不擔心會影響公司決策。
該公司以每股招股價介乎7.6至9.6港元，發行約1.82億股，集資最多17.48億元。每手300股，入場費2,909.02元，預期11月12日首掛。
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