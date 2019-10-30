【零售浩劫】I.T半年轉蝕7195萬　香港局勢礙前景

期內香港及澳門市場零售總收入減少6.2%，至14.63億元，為拖累業績的主要因素。中國大陸市場零售總收入增加1.3%，至18.56億元。日本及美國市場零售總收入5.46億元，按年增加3.9%。

整體毛利減少4.1%，至24.95億元，毛利率為62.1%，低於去年同期64%。

展望未來，集團表示，全球經濟放緩的迹象日增，反映出國際貿易政策和地緣政治局勢發展中的持續不確定因素，當中包括中美貿易緊張局勢升級，以及世界各地經濟增長步伐放緩，預計此等因素將對旗下營運地區的消費意欲產生不利影響。此外，香港最近發生的事件，預示下半年將要面對更大波動。

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