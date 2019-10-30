【零售浩劫】萊爾斯丹香港收入半年瀉35%　密切關注局勢

該集團指出，香港社會活動持續數月，嚴重打擊營商環境及消費意欲，悲觀情緒升溫。訪港旅客人次及零售銷售額下滑，零售業及旅遊業最受波及。此外，中美貿易戰及內地經濟放緩對香港經濟的衝擊亦已浮現。受制於負面的經濟因素，集團於香港地區的6個月銷售收入約1,861萬元，按年跌35%。

期內集團於香港及澳門地區的店舖數目淨減少1家，總數降至9家，並預期香港的社會活動短期內仍然持續，經濟步入衰退在所難免，會密切關注市場狀況，以審慎和務實的態度爭取更佳業績。

萊爾斯丹在中國大陸、香港及澳門從事設計、開發、生產以及銷售男女裝鞋履、手袋及配飾等產品。旗下主要自營品牌包括le saunda、le saunda MEN、LINEA ROSA、PITTI DONNA及CNE。

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