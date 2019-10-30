【零售浩劫】萊爾斯丹香港收入半年瀉35% 密切關注局勢
2019年10月30日 19:18
東網電視更多新聞短片
鞋履品牌萊爾斯丹(00738)公布，截至8月31日止6個月業績，期內收入3.76億元人民幣(下同)，按年減少83%，在成本減少下，錄得股東應佔溢利238萬元，2018年同期則虧損958萬元；每股盈利0.34分，不派中期息。
該集團指出，香港社會活動持續數月，嚴重打擊營商環境及消費意欲，悲觀情緒升溫。訪港旅客人次及零售銷售額下滑，零售業及旅遊業最受波及。此外，中美貿易戰及內地經濟放緩對香港經濟的衝擊亦已浮現。受制於負面的經濟因素，集團於香港地區的6個月銷售收入約1,861萬元，按年跌35%。
期內集團於香港及澳門地區的店舖數目淨減少1家，總數降至9家，並預期香港的社會活動短期內仍然持續，經濟步入衰退在所難免，會密切關注市場狀況，以審慎和務實的態度爭取更佳業績。
萊爾斯丹在中國大陸、香港及澳門從事設計、開發、生產以及銷售男女裝鞋履、手袋及配飾等產品。旗下主要自營品牌包括le saunda、le saunda MEN、LINEA ROSA、PITTI DONNA及CNE。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18 》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。