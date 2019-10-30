【另類經濟危機】摩天大廈詛咒＋人口＋氣候

若問及目前金融市場的不明朗因素，或許絕大多數的答案是中美貿易戰、英國脫歐、伊朗地緣政局緊張、中國經濟放緩、阿根廷政局，以及德國經濟恐陷入衰退等。不過，即使上述因素全面解除，也不代表天下從此太平，或許要注意一些另類及長期經濟警號，以便及早未雨綢繆。

【摩天大廈詛咒】

建築可說是一個地方的經濟繁榮指標，惟供應過多，卻可能釀成一場危機，並被稱之為「摩天大廈詛咒」。

所謂「摩天大廈詛咒」，是指摩天大樓被視為經濟繁榮的象徵，但現實是，地標大樓建成之時，往往是一國經濟行將衰退之日。

●中東

提起杜拜，或許令人想起世界最高建築哈利法塔(Burj Khalifa)，惟當地最重要建築商近日接受外媒訪問時警告，該城市面臨「過度建設」的泡沫化危機，若不暫緩建設一至兩年，恐陷入「經濟災難」！

過去5年，杜拜樓價由高位一直滑落，跌幅高達30%。儘管如此，仲量聯行仍預計，杜拜今年仍有3萬個新建物業落成，遠超實際需求。

杜拜地產商DAMAC Properties主席Hussain Sajwani指出，當地目前已走進了地產泡沫的「十字路口」，若不解決，將迎來一場災難。他表示，杜拜經濟極度依賴房地產，但供應過剩勢令樓價下跌，繼而衝擊經濟，導致銀行壞帳增加，打擊盈利能力。

●美國

除了中東金融中心代表杜拜之外，美國世界金融「一哥」紐約也面對「詛咒」！美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold近日警告，投資者要小心「摩天大廈詛咒」重演！

他指出，目前美國正正有不少超高住宅及商業大廈動工興建，尤其是紐約曼哈頓區，正在開發超過20座超高層摩天大樓，可能是現有數量的3倍，或預示着股市「牛市」接近結束。

他強調，值得留意的是自2013年起，紐約市有大約1/4新落成的豪華住宅仍未售出，配合着「摩天大廈詛咒」，更有需要擔憂。

●上次被廣泛討論是2016年

「詛咒」始於1999年，由德意志銀行研究主管勞倫斯首度提出「摩天大樓指數」(Skyscraper Index)的概念，他發現經濟衰退或股市蕭條往往都發生在新高樓落成的前後，主因是寬鬆的貨幣政策及對經濟樂觀的態度，經常會鼓勵大型工程的興建。

然而，當過度投資與投機心理引起的泡沫即將危及經濟時，政策也會轉為緊縮，使得摩天大樓的完工成為政策與經濟轉變的「先兆」。這一驚人發現被稱為「百年病態關聯」：即大廈建成，經濟就衰退。故此，「摩天大樓指數」也被稱為「勞倫斯魔咒」。

此「詛咒」上次被廣泛討論是2016年初，因2015年共有106幢摩天大廈落成，其中62幢，即58%座落於中國，遠遠拋離第2位印尼的9幢，第3位是阿聯酋的7幢，接着是俄羅斯的4幢，美國僅2幢。再回顧2014年，中國亦有61幢摩天大廈落成，這明顯是世界之最。

當時市場已擔心中國經濟前景，結果確實放緩至今。

【人口危機】

美國著名財經媒體專欄作家、資深政治及經濟分析員Jake Novak表示，美國真實的經濟威脅不是貿易戰、自動化，甚至技術差距，而是「更少的美國人對性有心情」。

●美國

他表示，由房屋、服飾，到安全套的廣泛數據顯示，美國出現了一個嚴重問題，就是「性衰退」。這不是甚麼尷尬的話題，而是切實地影響到出生率，尤其是年輕人口下降，將威脅着經濟增長。他認為，這是首要解決的問題，不能讓趨勢持續。

要理解這問題的根源，就與「有雞蛋先，還是有雞先」的問題一樣：究竟是因美國年輕人減少對性的興趣，而令經濟面臨挑戰？還是美國年輕人因個人經濟問題，而減少對性的興趣？

根據2018年美國統計局的報告顯示，認為是「後者」，即經濟問題影響着年輕人的性生活，年輕人寧願先追求經濟保障，也不會將結婚或兩性關係放在前列位置。

更值得留意的是，目前的處境竟與1936年美國陷入「大蕭條」時差不多，當年經濟前景黯淡，直接影響到年輕人的婚姻及性欲，致使出生率創下新低，由於當時避孕方法不及現時般有效及廣泛，更能印證出經濟不景氣對性的影響。

更重要的是，目前美國經濟已復甦逾10年，即30歲以下的年輕人理應由離開校園開始，就享受着經濟的美好時光，但事實是他們對性的興趣仍然偏低。有人指出，由於千禧世代一畢業就背負着一大筆學生貸款，令其經濟負擔遠高於上一輩，更何況除了學生貸款外，23至38歲年輕人的信用卡貸款也不輕。

再者，結婚與性愛率下降明顯有關連，而目前美國年輕人正正偏向遲婚或不婚，生育率自然下降，婚姻及小孩數目減少會拖累整體需求，因人們總會較願意為小孩花費，年輕人本身亦較其他年齡層更願使錢。他強調，上述道理連一位普通人也會清楚，故「性衰退」絕不容輕視。

他又稱，面對目前困局，有人歸咎於科技讓年輕人退出人際關係，透過網站、視頻遊戲，再到社交媒體，可讓男性找到替代品，不一定要結婚，而女性則觀念傳統，仍是希望遇到更具吸引力和經濟能力更強的男性。結果就是結婚與性愛率雙雙下降。

他總結，人們已聽過科技對就業構成威脅，但更重要的是，科技對現代愛情產生挑戰，可能是最大的經濟威脅！

●南韓

除了全球「一哥」美國，亞洲代表南韓情況更不堪，該國統計廳周三(30日)公布資料顯示，8月有1.834萬對新人結婚，按年減少5.2%，再創歷年最低，同月新生嬰兒為2.44萬名，按年減少10.9%，連續41個月創同月新低。

資料顯示，今年首8個月累計新生嬰兒數量為20.81萬名，按年減少8%。反映每年每千人當中，出生率僅5.6名，為自2000年開始，有相關統計以來首次跌破6名。

8月死亡人數為2.36萬名，按年減少1.1%，死亡率為5.4名，即自然人口(出生人口減死亡人口)僅增加731人，創下同月最低紀錄。

●出生率低帶來經濟危機

南韓為全球出生率最低的地方之一，本身已深陷人口危機，令政府對未來人口及經濟面對的挑戰甚為苦惱。其中，勞動力減少將直接影響養老金的滾存，因人口老化讓養老金開支大增，惟不夠年輕勞動力注入資金，釀成「缺水」的潛在危機。

論及出生率，該國自2016年以來，已是擁有36個成員國的經合組織(OECD)亞太區「榜末」，估計2019年出生率更低。根據世界銀行數據顯示，南韓及波多黎各是2017年全球出生率最低的地方，每1,000人只有7個小孩，之後是日本及香港。

隨着出生率不斷下降，已威脅到南韓勞動力。官方估計，在2017年後的10年，即2027年前，具有生產力的人口將大跌250萬人，老年人口將增加450萬人。2017年官方估計潛在勞動力約3,760萬人，料2067年將急挫逾半，至1,780萬人。

【氣候】

外國傳媒報道，美國研究機構氣候中心(Climate Central)發表最新研究顯示，若不改善溫室氣體排放，6個亞洲國家到2050年，將有2.37億人每年面臨沿海洪水威脅，包括「印度、中國、越南、孟加拉、印尼，以及泰國」。

報告又指出，到2100年，如果溫室氣體排放繼續未改善，將新增「日本和菲律賓」每年沿岸海水倒灌引發洪水，約有2,200萬人處於危險當中。

資深科學家Scott Kulp指出，這項研究與評估顯示，氣候變遷影響着城市、經濟、海岸線，以及整個全球區域的潛力。隨着潮水逐漸上漲到住戶，各國將面臨愈來愈多問題，包括現有的海岸防禦措施能否保護人民、有多少保護程度及維持多久？

研究顯示，到本世紀末，如果人類未能減少溫室氣體排放，以及對海岸線採取防禦措施，全球將有4.2億人每年面臨沿海洪水侵襲。

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