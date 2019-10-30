【地產專題】放寛按揭　衝入市前先認清4大關注點！

政府放寬按揭保險樓價上限，樓市即時轉熱，不少原本已對上車不存希望的買家，都因此重新考慮置業計劃。不過，積極在市場尋心水物業之餘，準備用新按揭保險計劃上車的買家，專家話有4大關注點必定要加倍留意。

●銀行估值跟得上樓價急升嗎？

近日樓市明顯轉旺，業主企硬甚至反價的情況時有發生，部分業主甚至有「一反再反」。利嘉閣按揭董事總經理黃詠欣指，買家在追價入市時，要注意銀行估價能否跟得上。

另外，亦要注意很多時銀行網上估價都有滯後情況，建議買家親身或致電到銀行查詢，取得更貼市的物業估價。

●壓力測試已經消失了嗎？

很多買家以為在新按保計劃下，壓力測試不再存在，這完全是錯誤的理解，也是最易中伏的一環。按揭證券公司(HKMC)給業界的指引，貸款人若未能通過加息3厘的壓力測試，但仍要付合3項要求，其一是供款與入息比率不可多於50%；其二是能通過60%按揭下的壓力測試；其三是要交額外按揭保費。

即使符合上述3項要求，按揭證券公司仍要按個別情況審批，不一定符合要求便一定能批出。

●有多少間機構可供申請新按保計劃？

黃詠欣稱，雖然香港現存有3間可做按揭保險公司，不過新按保計劃，目前只有按揭證券公司(HKMC)及昆士蘭保險(QBE)接受申請。換言之，如兩間的申請都被拒，買家便可能只能做回銀行基本按揭計劃，也就是1000萬元以下只可以借60%（貸款上限500萬元)。

另外，要注意的是，不論新按保或是原有的按保計劃，均要求貸款人是首置人士兼為自住用途，若夫婦各自買入一間物業並做高成數按揭(特別是以要另一半作擔保人的買家)，一定要有合理解釋為何2間物業皆為自住樓，才有機會獲批。

●用新按保計劃轉按有着數嗎？

新按保計劃只適用於現樓，若業主想轉按，首先要留意物業是否現樓。黃氏又提醒，選用新按保計劃轉按是不能套現，加上近月銀行上調封頂息及削現金回贈，而新按保計劃的保費也較原計劃高，同時轉按亦涉及律師費等開支，有意用新按保計劃轉按人士，要計算清楚上述各項開支後，轉按是否仍有「着數」才作考慮。

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