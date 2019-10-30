新盤UPDATES：青衣明翹匯超額認購逾14.6倍

大批新盤推售搶客，尤以新界區氣氛最熱鬧，當中已近15年未有全新私人住宅項目登場的青衣區，本周五亦將有大盤開賣，認購反應相當踴躍。

●明翹匯共錄5854張入票登記 超購逾14.6倍

新盤收票節節上升。佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，本周五（11月1日）將開售388伙，當中375伙以登記抽籤形式銷售，發展商今晚(周三)截止接受認購，共錄5,854張入票，超額認購逾14.6倍。

●愛海頌加推5號價單 周六先到先得售112伙

同時已發出新銷售安排，第3輪銷售落實星期六早上10時起進行，當中112伙先到先得形式發售，亦推出64伙標售。因應施政報告後更多買家採用建築期計劃，新增2%建築期上會易付款折扣優惠。

●超長成交期奏效！名鑄1.08億元再沽複式戶

據悉，買家被全新推出長達4年超長成交期計劃吸引。該公司自推出有關計劃後，連同北角柏蔚山及清水灣傲瀧，旗下3個樓盤已共沽逾56伙，合共套現逾28億元，平均每戶成交價均近半億元，反映此計劃極受市場歡迎。

●The Carmel洋房以3195萬元售出

永泰地產（00369）的屯門The Carmel，剛錄本月第6宗洋房成交。售出的9號屋，實用面積1,841方呎，花園面積350方呎，連車位作價3,195萬元，呎價17,355元。

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