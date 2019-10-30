新濠博亞娛樂第三季淨收入按年升逾6倍

新濠國際（00200）旗下在美國納斯達克上市的新濠博亞娛樂公布，截至2019年9月底止第三季度應佔淨收入按年升約6.36倍至8,320萬美元（約6.48億港元），相當於每股美國預託證券（ADS）0.17美元。每股美國預託證券派息16.512美仙。

該公司第三季總營運收益按年上升約16%至約14.4億美元，營運收入則為1.752億美元，按年增加約104%。

季內經調整物業EBITDA（扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）約4.182億美元，按年增長約39%。主席何猷龍在業績報告內稱，集團的中場和角子機投注額皆創新高，並且前者連續16個季度錄得增長。集團未來會集中日本橫濱開拓綜合度假村的機遇。

此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至今年九月底止第三季業績，總營運收益1.581億美元，按年增長近10%，經調整EBITDA增長約%至9,090萬美元，期內應佔淨收入1,430萬美元（約1.11億港元），去年同期則錄應佔淨虧損約810萬美元。

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