樓價UPDATES：環海‧東岸納米戶呎價創屋苑新指標

近日市場再現高價成交，紅磡環海‧東岸有納米戶成交呎價創屋苑標準戶新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈錄得首宗二手個案，物業1B座低層D室兩房戶，實用面積494方呎，有同區租客見單位可做八成按揭，故以990萬元即睇即買，實用呎價20,040元。單位為原業主於2016年10月以924萬元買入，期內升值7%，帳面獲利66萬元。

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九龍區

●環海‧東岸1A座高層L室，實用面積194方呎，屬開放式設計，享有海景，原開價520萬元，減價20萬元後售出，實用呎價25,733元，單位4年升值約102.9萬元。該屋苑10月累錄6宗二手成交，現時放盤量約130個，叫價由420萬元起。

●西南九龍浪澄灣9座高層E室，實用面積559方呎，有買家看好後市，加上見屋苑居住環境理想，決定以1,328萬元購入，實用呎價23,757元。原業主於2016年中以約813.5萬元入市，帳面賺約514.5萬元。

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新界區

●大埔康樂園26街雙號屋，實用面積2,231方呎，開價約5,500萬元，累減約1,440萬元，以4,060萬元轉售，呎價18,198元。是次買家已睇樓約3年，有感同類單位少有放盤，因而落實承接。原業主則早於1991年入市，上址持貨28年升值7.1倍。

●入市意欲回升，「六球」以下細單位承接力理想。東涌藍天海岸5座中層G室一房戶，實用面積388方呎，微減10萬元，即以590萬元沽出，實用呎價15,206元，買家為首置人士。上址2016年8月購入價約422萬元，3年升值168萬元或40%。

●大埔新峰花園2座中層E室，實用面積745方呎，屬套三房間隔，議價後以820萬元沽出，實用呎價11,007元。原業主持貨24年，帳面獲利約398萬元。

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