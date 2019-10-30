日韓貿戰持續！日本輸韓啤酒額跌剩4.2萬元

正當全球目光投放在中美貿易戰之際，外國傳媒報道，日韓貿易戰依然持續，日本財務省周三(30日)公布，9月日本對南韓的啤酒及氟化氫出口額，按年銳減99%。

日韓貿易戰始於今年7月，導火線是南韓法院判決，日本須對二次大戰時，強徵南韓勞工進行賠償，令日本限制出口3項關鍵半導體原料到南韓。之後在8月28日起，再把南韓踢出貿易優惠待遇「白名單」，惹起南韓報復至今。

在南韓民眾罷買日貨下，日本9月對南韓的啤酒出口額跌剩58.8萬日圓(約4.2萬港元)，較去年同期7.84億日圓(約5,600萬港元)相比，銳減99.9%。另外，日本9月對南韓的氟化氫出口額為372.3萬日圓(約26萬港元)，按年大減99.4%。

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