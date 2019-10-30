準備寒冬！四大內銀增加壞帳撥備
2019年10月30日 21:28
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，中國四大國有銀行已公布季度業績，雖然錄得利潤增長，但同時預計未來時局艱難，在經濟持續有惡化迹象下，紛紛剝離不良貸款、增加壞帳撥備。
中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行，以及中國建設銀行均報告，今年第3季不良貸款率下降，同時也提高了壞帳撥備。
事實上，內銀前景依然具挑戰性，因為促增長和幫助小微企業的政策措施，可能會擠壓銀行利潤率，並導致大量壞帳。
中國銀保監會副主席黃洪上周表示，中國銀行業首3季共處置不良貸款1.4萬億元人民幣(下同)，按年多處置1,765億元。
根據監管機構的數據，中資銀行報告截至6月底，有2.2萬億元的不良貸款，為最少15年以來最高。銀保監會首席風險官肖遠企上周表示，不良資產風險仍然是當前的一個主要風險，當局會嚴防銀行機構做假帳。
今年以來，四大國有銀行在香港的股價平均下跌了3.6%，表現落後於恒生指數，估值也接近紀錄低位。
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