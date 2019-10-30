夜市UPDATES：美股三大指數偏軟　港夜期探底

投資者正等待聯儲局議息會議結果，美股三大指數偏軟，道指報27,063點，跌7點；標指報3,034點，跌2點；納指報8,264點，跌1點。港股期指夜市跟隨美股偏軟，目前報26,612點，跌19點，低水56點。

聯儲局將於10月31日凌晨2時公布利率決議，投資者預期減息0.25厘的可能性為94%，這與該局今年7月和9的月減息幅度一致。

關於未來的利率走向，市場看法分歧，預計聯儲局在12月份再次減息的概率為23%，而本月初的預測值約為70%。

事實上，美國最近經濟數據未見進一步惡化，有「小非農」之稱的ADP就業前瞻報告稱，10月ADP私營企業就業人數增加12.5萬人，好過預期的增加11萬人。

另外，美國第三季度國內生產總值折合年率增長1.9%，超過了調查得出的1.6%的預期值，這或表明消費者並沒有放緩。

歐洲方面，英國首相約翰遜贏得關鍵投票，英國議會批准提前大選。歐洲理事會主席圖斯克警告英國脫歐「別再拖」，1月或是歐盟給的最後機會。歐股未市個別發展，當中英股跌0.06%；德股跌0.31%；法股升0.17%。

【21:30】市場觀望美國聯儲局議息結果，美股周三(30日)早段好淡爭持，道指輕微低開8點，報27,062點，納指則升7點至8,284點。

蘋果公司(Apple Inc.)及Facebook(Fb)在美股周三收市公布上季業績，前者將首次反映iPhone 11的銷情，市場同時注視該公司對本季銷售旺季的業績預測。Apple股價早段升0.77%，至245.12美元；Fb報189.31美元，`微跌0.05%。

通用電氣(GE)因重組錄得巨額會計撇帳，第3季勁蝕95億美元，但核心工業業務錄得6.5億美元現金流，並預計全年可產生最多20億美元現金，加上上季收入233.6億美元，好過預期，刺激股價急升9.32%，至9.91美元。

另邊廂，必勝客及肯德基母公司Yum Brands第3季每股僅賺80美仙，較預測少14美仙，同店銷售升3%，亦遜預期的3.3%增幅，股價急跌8.36%，至100.55美元。

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