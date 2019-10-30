【財經評論】零售業門庭冷清　破產欠薪勢旺場

為時接近五個月的社會動亂，港府尚無良方應對。警民關係日差，怨氣與猜疑充斥整個社會。安全城市不再安全，遊客止步。市民對前景日感悲觀，有錢都不願意消費。本地消費行業一落千丈，50萬名打工仔飯碗危危乎。可以預見，整體經濟形勢沒有最差、只有更差！

如無意外，港府周四(31日)將公布第三季度本地生產總值(GDP)數據。此前一眾官員已放風，指第三季極可能錄得負增長，連續兩季倒退，即經濟進入技術性衰退期。事實上，不用等到表現滯後的GDP數據出台，從近季一眾上市零售、珠寶、餐飲等消費類股份的經營數據差劣，盈利警告不絕，已可推斷整個消費行業正進入極地寒冬！

事實上，8月份香港零售按年大跌23%，不僅連跌7個月，更是有紀錄以來最大跌幅，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮品的銷貨價值更大跌47%，反映遊客過門不入，嚴重打擊零售市道。餐飲業既流失遊客生意，每逢周末或長假各區亂局，亦嚴重影響市民正常的假日消費。結果商場冷清、黃金購物區商舖提早落閘，租戶枉交租金之餘，生意額大跌，即使讓員工自然流失或減聘臨時工，但燈油火蠟都屬必要支出，幾乎是無險可守，度日如年！

若生意額持續低迷，即使業主肯略減租金，亦難解業界燃眉之急。港府的小恩小惠紓困措施，可謂杯水車薪。旺區「吉舖」大增，恐怕只是逆境的開端。十一黃金周香港消費市道冷清，若未來一個月社會動盪未止，只怕年底的聖誕和新年旺季，將會是2008年金融海嘯以來最「快落」的一年！企業和打工仔如何度過年關，頓成疑問。不排除農曆新年前後，將出現中小商戶結業及裁員潮，屆時最旺場的，只怕就是申請破產欠薪保障基金。

悠悠萬事，以經濟民生行先，否則社會穩定何來基礎？偏偏港府管治失敗，長年累月面對高樓價、經濟結構單一的問題，不是議而不決，就是不懂居安思危，一味等運到。眼見去年末季香港經濟開始受到中美貿易戰影響，港府眾官員亦全無抗逆措施，到今年8月火燒眼眉，才懂得下調全年經濟預測，足證落後於形勢，毫無危機感。如今「廟堂無計可平戎，坐使甘泉照夕峰」，整天內鬥內耗，雞犬不寧，各行各業叫苦連天。

所謂「良禽擇木而棲」，人心漸行漸遠，人才和資金紛紛捨港而去，昔日明珠敗剩只得一個空殼。施政報告的「拯救香港，重建家園」，不知從何說起？

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