跟「萬聖節指標」買股？今年恐怕失靈了

萬聖節周四(31日)到了,除了出外輕鬆一番外,金融市場亦有所謂「萬聖節指標」,即是由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間,持有股票的回報往往跑贏其他時段,即周四是入市信號?不過,今年應該不一樣了!

美國著名財經網站撰稿人、專門擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示,雖則說根據往績,投資者於10月31日至翌年4月30日這半年期間,平均回報約5.3%,高於4月30日至10月31日的半年回報1.61%,故亦有云「5月賣出並走人(Sell in May and go away)」,但今年情況不一樣,不能再「機械式」買賣了,主因是今年是美國總統任期的第3年。

他指出,根據往績,美國總統任期的第3年是其4年任期之中,股市表現最好的一年,平均全年回報達10%,今年幾可肯定應驗,但同時亦是「萬聖節指標」失靈的一年!換言之,2019年10月31日至2020年4月30日期間,回報很可能是「負」或跑輸往績,主因是大選年臨到,市場會出現較多不明朗因素。

