跟「萬聖節指標」買股？今年恐怕失靈了

萬聖節周四(31日)到了，除了出外輕鬆一番外，金融市場亦有所謂「萬聖節指標」，即是由萬聖節開始(10月31日)直至明年4月30日的6個月期間，持有股票的回報往往跑贏其他時段，即周四是入市信號？不過，今年應該不一樣了！

美國著名財經網站撰稿人、專門擅長於以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert表示，雖則說根據往績，投資者於10月31日至翌年4月30日這半年期間，平均回報約5.3%，高於4月30日至10月31日的半年回報1.61%，故亦有云「5月賣出並走人(Sell in May and go away)」，但今年情況不一樣，不能再「機械式」買賣了，主因是今年是美國總統任期的第3年。

他指出，根據往績，美國總統任期的第3年是其4年任期之中，股市表現最好的一年，平均全年回報達10%，今年幾可肯定應驗，但同時亦是「萬聖節指標」失靈的一年！換言之，2019年10月31日至2020年4月30日期間，回報很可能是「負」或跑輸往績，主因是大選年臨到，市場會出現較多不明朗因素。

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