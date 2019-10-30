【餐飲寒冬】翠華警告6個月盈轉虧

集團指出，虧損主因是包括人民幣貶值、顧客消費意欲下降，以及自2019年6月中旬以來到訪旅客銳減等多方面不明朗因素影響下，導致經營收益顯著減少；以及食材及人力成本等經營成本持續上漲導致佔收入比上升。

集團財務狀況仍保持穩健，並有充足的手頭現金應付其業務所需。

更多有關餐飲業苦況的新聞：

【三餐不保】社會動盪 餐飲股慘況一文睇晒

－－－－－－