【餐飲寒冬】翠華警告6個月盈轉虧
2019年10月30日 22:35
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翠華控股(01314)發盈警，預期截至9月30日止6個月將錄得虧損，而2018年同期則錄得溢利1,447萬港元。
集團指出，虧損主因是包括人民幣貶值、顧客消費意欲下降，以及自2019年6月中旬以來到訪旅客銳減等多方面不明朗因素影響下，導致經營收益顯著減少；以及食材及人力成本等經營成本持續上漲導致佔收入比上升。
集團財務狀況仍保持穩健，並有充足的手頭現金應付其業務所需。
事實上，於香港、澳門及中國以「豚王」品牌售賣日本拉麵的連鎖餐館營運商賞之味控股(08096)，以及經營「台灣牛肉麵」、「Nosh Café & Bar」、「中國廚房」及「阿瑪港澳門餐廳」等的皇璽餐飲集團(08300)，都於今日發盈警。
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