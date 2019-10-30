加拿大央行維持利率不變 惟下調經濟預測

美國聯儲局即將在香港時間周四(31日)凌晨2時公布議息結果，加拿大央行周三(30日)則搶先公布，連續第8次維持利率1.75厘不變，稱此水平「適當」，惟下調了對未來兩年的經濟增長預期。

央行預測，在全球經濟下行風險加劇的情況下，國內經濟前景偏弱，這可能給該行提供更多減息空間。

央行10月聲明較9月有所改變，表明官員們在全球經濟疲軟的情況下信心不足。10月聲明中刪除了有關加拿大利率對經濟具有刺激性的明確說法，也未提及加拿大經濟接近於潛力水平。

央行行長波洛茲等央行官員稱，央行意識到隨着貿易衝突和不確定性持續，加拿大經濟彈性將愈來愈受到考驗。在考慮採取適當的貨幣政策路徑時，央行將監控全球經濟放緩對製造業和投資市場以外領域的衝擊程度。

央行亦將加拿大明年經濟增長預期從7月預測的1.9%，下調至1.7%，並將2021年增長預測從先前的2%，下調至1.8%。該行還預測，今年下半年出口和商業投資將下降，屆時平均經濟增速將放緩至1.3%。

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