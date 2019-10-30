撲水停不了！美財赤巨大　考慮發行50年期美債

外國傳媒報道，隨着美國財政預算赤字擴大至1萬億美元，該國財政部表示，依然有興趣首次發行50年期國債，以擴大投資者基礎。

根據財政部周三(30日)在華盛頓發布的季度再融資聲明指出，目前考慮發行20年期國債，以及一種一年期浮動利率的新債券，利率與有擔保隔夜融資利率(SOFR)掛鈎。

財政部又指，將連續第4季度保持名義息票和浮動利率債券的發行規模，穩定在創紀錄的840億美元。

財政部還簡要提及聯儲局自9月中旬以來，通過補充金融體系準備金，來應對貨幣市場波動的努力。財政部稱，正監測聯儲局最近宣布的國庫券購買計劃。

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