英國提前大選　高盛撤回看好鎊匯突破1.3

大行高盛在英國大選前，撤回看好英鎊的看法，因為選舉不確定性加劇，預計英鎊短期內將窄幅波動，如果選舉有可能為英國脫歐進程鋪開一條清晰的道路，將重新提出做多建議。

此前高盛看好英鎊可以在原定的10月31日脫歐日子前突破兌1.3美元。事實上，英鎊在10月21日創下近期新高的1.3012美元，但周三回落至1.2870美元左右，因投資者等待觀察大選民意走向。

高盛全球外匯和新興市場策略聯席主管扎克·潘德爾(Zach Pandl)稱撤回是戰術性原因。但維持英鎊的「建設性中期前景」，因為相對於英鎊的上行潛力，英國沒有達成協議的風險偏低，以及英國脫歐後形勢良好基本面。

潘德爾表示，如果保守黨在議會中獲得穩定的多數席位，除了事件的先後順序外，英鎊走向幾乎沒有受影響。也就是先是選舉，然後是英國脫歐，而不是其他。

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