英國新遊戲扮演CEO　你玩到幾耐？

眼見電動車企Tesla（特斯拉）CEO馬斯克因為亂發Tweet惹誹謗官司，WeWork位諾伊曼就不知所謂到被公司踢走！你覺得自己做CEO實掂過佢哋？試吓玩個Game睇過唔過到關再講啦！

英國新Game《The Trade-off》，畀玩家扮演一間科企嘅CEO，「工作任期」四年。雖然都係幾條選擇題，不過你玩幾次就知，做得唔好，真係會中途被人炒魷！

一開波，玩家就要為公司上市後嘅未來分配資源，喺業務增長、長遠發展、社會責任同埋環保責任之間做取捨，目的係說服投資者畀錢公司，同時氹掂班股東，仲要唔好畀人炒！

途中你會面對突發嘅挑戰，每個挑戰都取自真實題材兼極具爭議性，令你陷入兩難局面！例如早前初創科企Chef與美國移民及海關執法局（ICE）簽訂合約，但員工同外界因為總統特朗普嘅反移民立場而對份合約產生不滿，咁你會放棄盈利定係公司聲譽？

另一實況，中美貿易戰打到嚟，經濟衰退令公司要開源節流，作為公司CEO又應唔應該保留象徵企業文化嘅咖啡室？

小記就覺得，投資者同股東嘅心好難捉摸，就連畀唔畀員工參與有關氣候議題嘅罷工，都會影響投資者對公司嘅睇法，所以話CEO認真唔易做！但自問係商業奇才嘅，不妨接受考驗！

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