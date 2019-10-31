金曹 騰訊跌穿300元機會微
2019年10月31日 00:08
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騰訊捱過今次調整之後，明年股價料可反彈上345至374元。
恒生指數10月結算，表現差強人意，雖然有兩天突破27,000大關，但最高只見到27,027，受制於100日平均線，無力企穩。但恒指在27,000回調，見到27,200至27,600的CALL成交比較活躍，而活躍PUT則部署在26,000，推算期權莊家11月倉位部署在25,800至27,800區間。
由於恒指穩守20日平均線(約26,435點)樓上，加上引伸波幅維持在偏低的16水平，估計大市仍然會在26,400至27,200之間上落。
現時評估，美國總統特朗普面對民主黨彈劾調查，需要團結共和黨支持，應想盡快跟中方達成協議，拿到農業大訂單，以及在保護美國公司在華知識產權，和中國對外開放銀行、保險、證券業等方面攞分。美國白宮高級顧問、特朗普女婿庫斯納最近也公開表示，在經歷近16個月的貿易戰之後，美國與中國已經對兩國貿易關係發展方向達成諒解。表示11月中美貿易談判會有好消息的機會比較大。
大市暫時難以拉升，主要是騰訊(00700)、平保(02318)及港交所(00388)三隻傳統的領先股走勢偏弱，皆低於20日線，特別係騰訊走勢比較差影響大市氣氛，現時股價316.2元、低於20日線的323.6元、50日線的330.7元，以及250日線的337.7元，技術上一浪低於一浪。如果騰訊仍無法抽高於324元的話，後市是有機會跌穿300元的。
不過，騰訊的期權PUT大量部署在300元，11月有接近4萬手，12月也超過3萬手。估計12月期權大約6元，年結低於300元的機會不大，期權莊家在300至310元應會維持秩序，暫時應有驚無險。投行將2020年非通用會計準則(Non-GAAP)每股純利預測由14.3元上調至14.4元，以保守的24至26倍預期市盈率推算，騰訊捱過今次調整之後，進入明年，股價可以反彈上345至374元，大行仍維持1年目標價在410元以上。
長和(00001)長期因受英國脫歐的消息影響股價，加上香港地產、國際油價及英鎊弱勢，股價於10月9日最低見67.4元。不過，見到長和引伸波幅不升反跌，由10月最高的23.3大跌到17.1，跌了6個窩。由於三個負面因素可能消減，包括政府出招增加首期成數及持續減息，香港地產跌幅可能無預期般大，英國提早在12月12日大選，影響多時的無協議硬脫歐威脅或能成功解除，以及沙特阿美重提IPO，油價應能維持穩定。
期權莊家開出的引伸波幅趨跌表示風險已經釋放，如果67.46元是近期重要底部，那季尾升幅可達引伸波幅的一半看超過8.5%，合理價估計是73元。參考長和的資產淨值高達133元，長線的合理市帳率應是0.7至0.8之間，即大概73元合理價儲貨，長線可看93至106元，適宜Short PUT、Long CALL慢慢收集。
期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)
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