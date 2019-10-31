林嘉麒　大戶審慎　有胡即食

周二專欄曾提及，大戶一星期前期指轉倉活躍，令下月期指張數大增。事實上，周一維持情況，所有月份未平倉合約總數已增加至194,323張，單日增加20,321張。不過整體張數未達20萬張，反映大戶情緒仍然觀望。再者，恒指於周一及周二即日均見過27,000點水平，惟所有月份未平倉淨數即日減少三千多張，可見投資者一到27,000阻力位就有動作，估計是平好倉所致。

顯而易見，大戶投資策略相當審慎，均以短線部署。事實是就算外圍投資氣氛算是不錯，惟A股連日回調，拖累港股整體表現，大戶謹慎也是理所當然的。

確實是，27,000點大關具有重大影響力的分水嶺，早前於專欄也曾提過。27,000不但是今年初的阻力位，是6月的支持位，也是9月的阻力位。過去一年，一旦能夠成功突破，迅即帶給投資者短期2,000點或以上的回報；相反，一旦失守，就要調整接近2,000點。還記得今年9月較特別，恒指曾企於27,000點4個交易日，一度以為有望再向上突破，怎知道美國金融體系突然出現亂子，回購利率飆升至10%，令恒指由9月高位27,366，調整了1,845點，見10月低位25,521才反彈。再次證明27,000的推動力是多大。

在聯儲局公布議息結果前，恒指周三(30日)已失守10天線(約26,745點)，大戶在期指結算日已先行部署。雖然恒指過去兩星期的橫行區域於26,300至27,000點，以10月11日的大陽燭頂位作支持，但是周三失守10天線，走勢上略為令投資者擔心。要留意，剛過去的7月尾及9月中，10天線失守後就出現新一輪下跌浪。儘管周五還有非農數據，惟今日聯儲局議息完結後，市場焦點或投放在中美貿易消息上。

過去數日，市場已知悉下月中美雙方或未能夠趕及備妥文件，於下月APEC峰會予兩國元首簽署落實第一階段的貿易協議，殊不知，周三港股收市前再傳出中方未必承諾巨額購入農產品的消息，亦是拖累恒指下跌的原因之一。假如消息繼續發酵，中美貿易簽署前再節外生枝，協議簽署有阻滯，甚至乎一拖再拖，近期由低位25,500點反彈的港股，或會出現新一輪的下跌。

另外，投資者可留意短期的淡倉部署會否持續增加，周三沽空比率相對提高，假如持續加壓，對成交淡靜的港股會造成更大壓力。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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