新濠博亞上季盈利6.4億

該公司第3季總營運收益按年上升約16%至約14.4億美元，營運收入則為1.752億美元，按年增加約104%。

季內經調整物業EBITDA(扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利)約4.182億美元，按年增長約39%。主席何猷龍在業績報告內稱，集團的中場和角子機投注額皆創新高，而中場投注額更連續16個季度錄得增長。集團未來會集中在日本橫濱開拓綜合度假村的機遇。

他在業績電話會議上表示，踏入10月澳門整體貴賓賭廳業務似乎有好轉的迹象，這或受惠於中美貿易戰稍為緩和，加上去年同期基數低，故他料今年第4季貴賓業務未必太差。

此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至今年9月底止第3季業績，總營運收益1.581億美元，按年增長近一成，經調整EBITDA增長約21%至9,090萬美元，期內應佔淨收入1,430萬美元(約1.11億港元)，去年同期則錄應佔淨虧損約810萬美元。

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