古勝 車股業績參差 吉汽較值博
2019年10月31日 00:14
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
全世界等候美國議息結果，加上中美貿易談判來得太過順利，資金都開始懷疑美國特朗普會唔會有後着，恒指再於兩萬七前遇阻，連續兩日即市回軟，恒指周三(30日)跌119點報26,667點，主板成交增至752億元，炒家似趁高減持的意願大於再追貨。
A股方面，滬綜指上升動力減弱就更加明顯，周三跌14點報2,939點，以圖論勢，滬綜指自9月高見3,042點後雖然唔見大插，但就由高位一級一級咁落，反之美股就硬淨得多，這說明了甚麼？相信大家心中有數。
睇番港股，板塊繼續朝「強者愈強，弱者愈弱」的方向走，好似下半年持續強勢的物管股及醫藥股就延續強勢，反之本來叫做有番人氣的汽車股就因為部分汽車股業績差強人意而回調，所以都係建議順勢而為最穩陣。
睇番今次汽車股氣氛突然遇冷鋒，主因與比亞迪股份(01211)及廣汽(02238)第3季業績出事有關，前者第3季度收入按年跌9.17%至316.37億元人民幣，純利按年大跌約88%至1.19億元人民幣。券商大和事後發表報告指，比亞迪純利大跌，或與今年7月開始的補貼削減，導致上半年前期銷售較預期強勁，及與第3季新能源車銷售按年下跌31%有關，故將其目標價下調至41元，投資評級則降至「中性」。
至於廣汽截至9月止第3季度純利倒退約51%至14.16億元人民幣，收入下降9.7%至145.61億元人民幣，業績又係得個差字。瑞銀就指廣汽第三季盈利較市場預期低，但考慮到倘若本地品牌汽車能夠復甦，旗下廣汽傳祺應可受惠，故維持其目標價9.3元及「買入」評級。
策略上，本來汽車股係中美貿易戰最先受害者，早前卻因首階段貿易協議有起色而回揚，惟受部分汽車股業績麻麻影響拖累股價，比亞迪及廣汽周三皆跌逾5%，走勢難以言好，會唔會影響整體汽車股氣氛就唔知，但就算繼續要博此板塊，都係建議吼隻剛剛上破自6月至今營造的頭肩底頸線，且作為藍籌的吉汽(00175)，起碼買落都較有把握，而唔係亂買一通。
東方產經專欄作者 古勝
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18 》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
立即參加「賞您睇」：
https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。