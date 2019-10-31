古勝　車股業績參差　吉汽較值博

全世界等候美國議息結果，加上中美貿易談判來得太過順利，資金都開始懷疑美國特朗普會唔會有後着，恒指再於兩萬七前遇阻，連續兩日即市回軟，恒指周三(30日)跌119點報26,667點，主板成交增至752億元，炒家似趁高減持的意願大於再追貨。

A股方面，滬綜指上升動力減弱就更加明顯，周三跌14點報2,939點，以圖論勢，滬綜指自9月高見3,042點後雖然唔見大插，但就由高位一級一級咁落，反之美股就硬淨得多，這說明了甚麼？相信大家心中有數。

睇番港股，板塊繼續朝「強者愈強，弱者愈弱」的方向走，好似下半年持續強勢的物管股及醫藥股就延續強勢，反之本來叫做有番人氣的汽車股就因為部分汽車股業績差強人意而回調，所以都係建議順勢而為最穩陣。

至於廣汽截至9月止第3季度純利倒退約51%至14.16億元人民幣，收入下降9.7%至145.61億元人民幣，業績又係得個差字。瑞銀就指廣汽第三季盈利較市場預期低，但考慮到倘若本地品牌汽車能夠復甦，旗下廣汽傳祺應可受惠，故維持其目標價9.3元及「買入」評級。

東方產經專欄作者 古勝

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