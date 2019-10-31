康宏申凍結曹貴子資產

康宏代表律師引用BVI法院今年就凍結BI資產的判詞，多次提到BI是蔡、曹二人存放資產的「錢箱」，其中曹持有50.1%權益。

律師又引述廉政公署今年5月新聞稿，指曹氏向監管機構隱瞞關連交易，顯示他有操控證據的可能。曹目前仍可以為BI簽署具法律效力文件，BI資產有被耗盡的風險，而曹亦有隱瞞其他資產之嫌。

庭上亦透露，曹氏是多宗案件的被告，他每月需要支出逾50萬元，以維持目前生活水平，包括聘用4名24小時候命的司機。

代表曹氏和BI的律師反駁指，曹氏沒有意願要出售資產，也願意提交不售產的承諾書，以代替對方本次申請的禁制令。

－－－－－－