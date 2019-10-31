康宏申凍結曹貴子資產
2019年10月31日 00:20
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康宏環球
康宏環球(01019)全資附屬康宏財務控告「殼股大玩家」曹貴子及其「親信」等不當收購令公司損失一案，康宏一方向香港高等法院申請禁制令，限制曹貴子出售或處置資產，當中包括他與「玩具大王」蔡志明共同擁有的英屬維爾京群島(BVI)公司Broad Idea(下稱BI)資產。法官周三(30日)聽畢陳詞後，押後裁決。
康宏代表律師引用BVI法院今年就凍結BI資產的判詞，多次提到BI是蔡、曹二人存放資產的「錢箱」，其中曹持有50.1%權益。
律師又引述廉政公署今年5月新聞稿，指曹氏向監管機構隱瞞關連交易，顯示他有操控證據的可能。曹目前仍可以為BI簽署具法律效力文件，BI資產有被耗盡的風險，而曹亦有隱瞞其他資產之嫌。
庭上亦透露，曹氏是多宗案件的被告，他每月需要支出逾50萬元，以維持目前生活水平，包括聘用4名24小時候命的司機。
代表曹氏和BI的律師反駁指，曹氏沒有意願要出售資產，也願意提交不售產的承諾書，以代替對方本次申請的禁制令。
事實上，BVI法院早於本年7月已發出針對BI資產之凍結令，包括BI所持之18.85%康健國際(03886)股權。
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