楊俊文　中美企業賺錢力反差大

港股在26,000至27,000點浮沉已是預期之內，中美貿易戰又傳出暗湧都是預期之內，內地規模以上工業企業利潤大跌其實都是預期之內。

外圍方面，美國即將公布議息結果，估計會減多1/4厘，在歐、美、日以及內地等主要經濟體持續減息和放水下，外圍指數在高位徘徊及持續破頂是不爭的事實。日股、歐股、美股年內均接近歷史最高水平，這情況會持續。

相反，中港股市則要看自身的問題，內地工業利潤大跌是反映了5月時特朗普突然反口，大加中國關稅的成績表，證明了美國的打擊行動非常有破壞力，若情況持續的話，中國經濟上會變得很難搞。相反，美國有超過七成的企業表現優於市場預期，兩者的反差實在太大。所以美股可以all time high，中國股市則與高位差一倍。香港方面，如果能止暴制亂，港股是能穩住或者微升，始終香港一半跟國際市，一半跟國家市。

全球未來10年是零息、低息、負利息及量寬市。全球有多達1/3資金願意泊在實施負利率的市場，哪怕只有丁點的安全利潤，都絕對能吸引那些安全資金的注意。大量的低成本資金主要只會流入資產市場而非創業上，預期高安全性資產是未來10年的焦點。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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