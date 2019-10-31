易憲容　國有銀行勁賺的啟示

9月內地社會融資規模存量按年增10.8%；廣義貨幣(M2)餘額按年增8.4%；人民幣貸款餘額按年增12.5%。還有，三大國有銀行工商銀行、農業銀行及交通銀行第三季度盈利增幅在5.2至6%，全部勝預期，且資產質量可望保持平衡甚至改善。有這些數據支持，中國的監管部門可信心滿滿，認為當前中國金融市場的風險是在可控範圍內。

最近有美國數據研究機構綜合數據，分析全球每日最賺錢的公司排名，以每日盈利計，榜首為沙特阿拉伯石油公司，不足五分鐘就能賺取100萬美元。從統計數據中，前10名內中國及美國各佔四家，上榜的內企為四大國有銀行；而美國方面，科技公司及銀行各佔半，包括蘋果公司(Apple Inc.)、摩根大通、Alphabet及美國銀行。

這披露出許多有趣的訊息，首先中國金融市場結構始終無法打破，依然是由銀行為主導的金融體系。通過銀行體系的融資佔70%以上的比重，加上目前國內銀行正在向綜合性業務發展，把相應的業務加上國內銀行在整個融資體系中的比重更是會大。9月末國內銀行業的總資產達277萬億元人民幣，是內地上市公司的總市值5倍以上。2018年內地銀行上市公司其利潤佔整體利潤的41%，可見內地銀行業有多厲害。

其次是內地銀行體系是由六大國有銀行及全國性的股份制銀行為主導，兩者的市場份額佔約55%，六大國有銀行佔整體內地銀行業近40%，去年中國五大國有銀行利潤達1萬億元人民幣以上。

即使目前經濟不景氣情況，中國的銀行業仍是中國最為賺錢的行業，這可能與中國銀行業的貸款結搆及樓市有關。

如2008年金融危機後，美國與歐洲金融市場震盪不已，資產價格出現暴跌，歐美許多銀行破產等，但加拿大的金融市場則是穩如泰山，持續向好發展。正因當時加拿大也是以銀行業為主導的金融市場，而商業銀行的資產又是以樓市貸款為主導。期內，加拿大的樓價沒有下跌，隨着央行貨幣政策寬鬆，銀行利率不斷下降，刺激更多人湧入樓市。

目前中國銀行業的情況也是如此，十幾年來，隨着國內房地產市場繁榮，銀行業的資產規模也在快速膨脹。去年四大國有銀行60%以上的資金貸款給樓市，如果加上住房抵押貸款，涉及樓市的貸款比重會更高。中國樓市價格只漲不跌，沒有出現周期調整，銀行貸款給樓市的錢亦不用擔心成不良資產，反之商業銀行一直認為物業貸款都是優質資產。

就目前商業銀行的利潤來源來看，75%以上的利潤來自淨利息收益，若以9月份人民幣貸款餘額150萬億元人民幣，以工行年利率水平來計，商業銀行今年的利潤達3.4萬億元人民幣。

有人說，中國政府有能力打破市場鐵律或法則，讓樓價一直漲下去。9月70個大中城市的樓價數據，儘管官方強調漲幅在收窄，但絕大多數城市的新樓和二手樓價都在上漲。

不過，逆天而行，估計最後受到的懲罰會更大。只要樓價跌，甚至暴跌，銀行想躺着賺錢的日子會一去不返，甚至帶來巨大的風險，估計多數商業銀行是無能力應對這結局。

銀行業作為中介服務機構，就整個社會福利來說，其功能基本上是一種零和博弈或負和博弈。這裏不僅有銀行業所經營的成本轉嫁給企業及居民承擔問題，也有銀行業為其短期利益導致整個社會福利水平嚴重受到損害的問題。國有大型銀行通過特殊的制度安排所獲得的利潤愈高，或愈是賺錢多的公司，那麼企業及居民所要承擔的成本則會愈高。這也是中國金融市場氾濫的流動性之所以很難流入實體經濟，而多數都在金融體系內循環的關鍵。當商業銀行為了獲得短期利益而對市場過度信用擴張時，其實是在損害社會的長期利益。

2008年金融危機後，聯儲局把利率降至極低水平，並採取量化寬鬆的幣策，打造了美國股市十年大牛市，吹大當地股市泡沫。中央另類的寬鬆幣策，則是把中國房地產泡沫不停吹大。在這種情況下，如股市或樓市泡沫爆破引發金融危機，當然要讓整個社會承擔。

所以，國有大型銀行成為全球最為賺錢的公司，已向市場發出明確的信號，整個社會正在及將來要承擔巨大的成本，這是當前國內金融市場困境與風險所在。

易憲容

當代內地著名經濟學者，有「房地產平民代言人」的稱號。

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