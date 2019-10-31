彭偉新　房託基金受惠美國減息

港股經過之前一輪反彈，並多次升上100天線及上試27,000點的心理阻力未能突破後，走勢轉為偏軟，主要是投資者對美國聯儲局議息結果的不確定風險較大，令到港股雖然下跌，但跌幅又不算太大。

暫時港股仍然會維持在保歷加通道的中軸至頂部之間徘徊，而美國有進一步減息的機會下，對港股未算是特別利好的因素，尤其是不少的國際金融股會因為息差進一步收窄，影響到其利息收入，對股價有利淡的影響。

至於港股暫時會窄幅上落，市場焦點仍集中在個別板塊，尤其是近期一直受追捧的物管股，即使周三有所回調，但仍然繼續見資金追入，因此，股價即使短期或繼續受壓，但仍然有望繼續向好。

此外，今年美國仍然有繼續減息的機會，對於REITS的投資價值有支持作用。置富的股價於9月及10月兩次跌至8.7元水平後見底反彈，而且更在日前升破了50天線，而20天亦快升破50天線，形成了黃金交叉，利好股價未來發展。股價於7月升上11.32元水平見頂後便持續下跌，失守250天線後，低位跌至8.7元後反彈，只要股價未有失守50天線，有望按之前整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標。投資者可以在9.2元水平買入，上望10.3元，跌穿9.05元止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有上述股份及相關衍生產品之權益)

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