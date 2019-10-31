香港電腦學會　港人對嶄新技術掌握不足

本年度的施政報告，提及政府將繼續投資發展創新科技及智慧城市，長遠提升香港競爭力，並宣布多項創新科技的政策，本學會表示支持及歡迎。然而，建議政府應設法填補「數碼技能差距」，善用大數據收集年輕人的民意，為開放數據及人工智能的發展訂立相關政策，同時應在電子學習方面投放更多資源，使弱勢社群及貧窮家庭受惠。

科技發展一日千里，勞動力對嶄新技術的掌握卻未必足夠，中間的差距就是「數碼技能差距」。

今年6月，亞太經濟合作組織(APEC)就「數碼技能差距」，發表了一個亞太地區調查。有75%的回覆者包括僱主、政府官員和學者等，均表示有明顯的技能錯配問題存在。如果再無更多提升數碼技能的培訓，相信會有眾多的工人因自動化而失業；而技能錯配不僅損害勞工，亦會對整體經濟造成傷害。

數碼經濟發展迅速，教育制度卻沒有配合追上。在APEC論壇上，包括香港科技大學的參與者，完成了一個路線圖，旨在支援及加強數碼技能的提升及再培訓課程，並交由僱主、各地政府及教育機構在亞太區內推行。

目前香港政府並未制訂相關的政策，建議政府參考APEC路線圖作為模式，基於現況推出或優化本港的相關政策，同時鼓勵及資助專上院校發展及更新課程，迎合未來數碼技能需要。

此外，亦應增強對求才若渴的專業資訊科技職位如人工智能、數據工程師及科學家、資訊保安等的人才培訓。以香港金融業為例，近年金融科技發展蓬勃，對資訊保安人才需求殷切，建議大學及職業訓練局應開辦更多相關課程，並擴充學生人數。

教育方面，本學會認為政府需投放更多資源，發展電子學習，支援弱勢社群及貧窮家庭。此外，可將目前香港電台未完全利用的數碼電線頻道，撥作普及科學教育，提升學生及公眾對STEM(科學、技術、工程及數學)教育的知識及認知。另方面，政府可以數碼創新馳名的各大國內科技企業及國際機構，如騰訊、Facebook、蘋果公司(Apple Inc.)等，為香港年輕人提供大量實習職位，以推動環球數碼業務及創新發展。

香港電腦學會會長 孫耀達

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