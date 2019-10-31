溫灼培　大選臨近　美元明年料轉弱

過去筆者看強美元，是基於中美貿易摩擦不斷升溫，英國存在硬脫歐風險，增強了市場對美元的避險需求。但上述利好美元因素正在改變。

隨着明年美國總統特朗普要專注大選，料再難與中國在貿易問題上糾纏下去，以免兩敗俱傷影響選情。估計在今年底前，中美達成階段性貿易協議，化解雙方緊張貿易氣氛機會大。回觀英國，受到英國國會阻攔，現在英國硬脫歐的風險亦降。基於上述轉變，不排除美匯指數於今年10月1日的99.67點高位已見頂。現階段料美匯指數於96至99指數點間橫行，明年不排除這波幅範圍有機會向下移。

過去特朗普一直指美元匯價過強損害當地經濟發展。臨近大選，相信他會對美元更表關注。特朗普有没有能力左右聯儲局的貨幣政策，促使聯儲局減息壓低美元這點筆者實在不知。但當與其他國家在貿易談判時，包括中美、美日、甚至美歐談判時，他會否借助機會把匯率作為談判條件之一，趁機推低美元，這可能性則或存在。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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