歐股收市個別走　德銀急挫近8%

投資者繼續關注企業季績表現，歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報7,330點，升24點或0.34%；法國CAC指數收報5,765點，升25點或0.45%；德國DAX指數收報12,910點，跌29點或0.23%。

脫歐消息方面，在工黨支持下，英國首相約翰遜闖關成功，他要求英國在12月12日提前大選的法案大比數通過，法案隨即轉交上議院審議。

市場聚焦歐洲大型公司季績，銀行股方面，德意志銀行受累於重組開支，第三季稅後虧損8.32億歐元，股東應佔虧損9.42億歐元，該行股價收挫7.93%。

瑞士信貸集團股價急跌2.63%，該行第三季按年多賺逾1倍至8.81億瑞士法朗。

英國時裝零售商Next表示，本財年第三季實體店銷售額跌6.3%，惟網電銷售額勁升9.7%，公司股價全日挫2.86%。

汽車股方面，福士汽車表示首9個月收入按年增加9.6%，而稅前盈利則升至146億歐元，惟公司下調全年銷收預測，股價收市微升0.74%。

另外，車廠快意佳士拿(FCA)稱認與競爭對手標致雪鐵龍集團進行合併談判，兩家公司股價分別飆9.53%及4.53%。

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