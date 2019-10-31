聯儲局宣布減息0.25厘　符合市場預期

美國聯儲局於香港時間周四(10月31日)凌晨宣布，聯邦基金利率調低0.25厘，至介乎1.5至1.75厘，符合市場預期，並為今年內第3次減息。

雖然當局稱前景仍未明朗，但議息聲明刪除了「會採取適當行動維持經濟擴張」的承諾，取而代之是會「評估適當的利率軌道」，或暗示本輪減息暫告一段落。

消息公布後，美股維持窄幅上落，道指最新報27,065點，跌5點；標指最新報3,032點，跌4點。

聯儲局一連兩日會議後發表聲明，稱美國經濟活動以溫和速度增長，就業市場依然強勁，近數月職位穩步增長，失業率維持低企。雖然家庭開支以強勁速度上升，但商業固定投資轉弱。

通脹方面，整體通脹，及扣除食品和能源的通脹均低於2%目標，市場通脹指標維持低水平，惟長期通脹預期變化不大。

投票取向方面，聯邦公開市場委員會（FOMC）以8票贊成對兩票反對，通過減息決定，提出反對芝加哥聯儲銀行行長羅森格倫及堪薩斯城聯儲銀行行長喬治，要求利率維持不變。

聯儲局主席鮑威爾稍後召開記者會，外界揣測他可能向市場傳達本輪放水周期結束的信號，與7月時他形容減息是「周期中段調整」的說法呼應。

議息結果出爐前，美國公布第3季經濟增長，由第2季的2%略為放慢至1.9%，但增幅多過市場預期的1.6%，主要靠消費開支強勁支撐。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：