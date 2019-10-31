美股收市：道指升115點　標指創新高

美國聯儲局宣布減息之後，主席鮑威爾於記者會上的言論偏向鴿派，刺激美國股市收市上漲。道指收報27,186點，升115點或0.43%；標指收報3,046點，升9點或0.33%，創收市新高；納指收報8,303點，升27點或0.33%。

聯儲局於香港時間周四凌晨宣布減息0.25厘，為今年內第3次減息。雖然當局稱前景仍未明朗，但議息聲明刪除了「會採取適當行動維持經濟擴張」的承諾，取而代之是會「評估適當的利率軌道」，或暗示本輪減息暫告一段落。

該局主席鮑威爾於記者會上表示，目前未有考慮加息，未來當時機合適時，將有時間加息，相信需要通脹急劇上升，然後才會加息。

數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業前瞻報告稱，10月ADP私營企業就業人數增加12.5萬人，好過預期的增加11萬人。

另外，美國第三季度國內生產總值折合年率增長1.9%，超過了調查得出的1.6%的預期值，這或表明消費者並沒有放緩。

個股方面，通用電氣(GE)因重組錄得巨額會計撇帳，第3季勁蝕95億美元，但核心工業業務錄得6.5億美元現金流，並預計全年可產生最多20億美元現金，加上上季收入233.6億美元，好過預期，刺激股價全日升11.84%，收報10.11美元。

必勝客及肯德基母公司Yum Brands第3季每股僅賺80美仙，較預測少14美仙，同店銷售升3%，亦遜預期的3.3%增幅，股價收挫5.81%，報103.34美元。

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