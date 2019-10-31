Facebook上季盈利增18% 股價盤後升逾2%
2019年10月31日 05:10
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(美聯社圖片)
社交媒體Facebook公布，於第三季，收入按年增29%至176.5億美元，市場預期為173.5億美元；淨利潤按年增18%至60.9億美元，每股盈利2.12美元，市場預期為1.91美元。
Facebook股價於盤後交易時段急升2.63%，報193.2美元。
於第三季，每月活躍用户按年增7.9%，至24.5億個，與市場預期一致。每日活躍用戶則增8.7%至16.2億個，市場預期為16億。
期內廣告收入173.8億美元，按年增28%，市場預期為170.9億美元。
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