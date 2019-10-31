Apple上季少賺3% 股價盤後靠穩
2019年10月31日 05:25
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(美聯社圖片)
蘋果公司(Apple Inc.)公布，於上財季，收入按年增1.8%至640.4億美元，市場預期為630億美元；淨利潤按年跌3.1%至136.86億美元，但折合每股盈利則由2.94美元，升至3.05美元，市場預期為2.83美元。
蘋果公司股價於盤後交易時段升1.67%，報247.32美元。
期內，iPhone手機銷售額按年跌9.23%至333.62億美元，市場預期為328億美元；可穿戴設備、家庭及其他配件的收入則急增54%至65.2億美元，市場預期為59億美元；服務分部收入增18%至125億美元，市場預期為122億美元。
值得留意的是，大中華地區收入按年跌約2.4%，至約111.34億美元。
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