【亂局打殘】8成消費股陷困境　餐飲業重災

香港零售消費股在社會動盪不安、中美貿易戰及經濟放緩等夾擊下，業務備受影響。本報審視42隻本地餐飲、零售及珠寶首飾等零售消費股，多達33隻或約78%曾發盈警、營運數據轉差、業績由盈轉虧，或已公布的業績尚未全面反映上述因素。有經濟師預期，香港零售市道會繼續慘淡，今年聖誕節或是近十年最差零售黃金檔期。

公司又指，全球經濟放緩迹象日增，將對旗下營運地區的消費意欲產生不利影響。同時，香港最近發生的事件，預示下半年將面對更大波動。

經濟學者巫伯雄預期，短期內香港社會持續動盪，幾可肯定香港零售銷售繼續轉差，這數個月香港零售業總銷貨價值，恐維持兩成的按年跌幅，甚至再差，今年聖誕節看來是近十年最差零售黃金檔期。

有意見認為現時零售業情況差過2003年「沙士」時，但他指當年低迷情況維持不久，現時卻是示威活動沒完沒了，政府沒有應對方法，繼續「捱落去」的零售商最終或變得絕望。現時倒閉潮未到高峰期，原因是仍有商家在觀望。

中大商學院本科教育副院長王家徹預期，香港零售市道於今年下半年至明年都會繼續差，今年第三季跌幅會較第二季更明顯。他解釋，示威活動對零售業的影響會在第三季陸續浮現，而環球經濟前景未明朗，均令市民憂慮飯碗不保，減少外出用膳及消費。

他又稱，「沙士」後香港經濟一直依靠內地個人遊撐起，但目前逢周末及周日的示威活動已成常態，令內地訪港旅客大幅減少，打擊香港零售業。

零售股前景方面，騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪直言，零售消費股的「盈警潮」會持續，又說即使8月份香港零售銷售貨值創歷來最大單月跌幅，但低處未算低，目前零售業只反映外來旅客減少的首階段影響，尚未反映經濟下滑導致的裁員減薪，對消費意欲的影響。

他又說，相信部分食肆或零售商，可能「做埋」聖誕節或農曆新年便結業，結業潮或影響銀行的資產質素及呆壞帳撥備，若裁員潮延伸至金融業及地產業，將影響本地消費需求，這是一個惡性循環，零售股的調整未完。

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