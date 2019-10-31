德視佳與醫思醫療擬組合營公司

雙方將探索共同發展中國眼科業務，並會於現已有業務的廣州及深圳啟動；擬合資企業由雙方各持有50%權益；德視佳集團的註冊醫療從業員將為香港本地僱用的註冊醫療從業員的顧問及在香港進行講座；擬合資企業下屬在香港開設且具備德國元素的診所/服務中心所進行的醫療行為，將由根據香港醫務委員會的專科醫生名單下的香港眼科醫生執行；及擬合資企業工作的人員及/或為其雇員可前往德國接受培訓。

德視佳指，集團的責任主要包括但不限於擬合資企業的醫療事項，而醫思醫療集團的責任主要包括但不限於擬合資企業於香港的營銷及招募。

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