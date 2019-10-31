中國忠旺出售及轉讓遼寧忠旺股權
2019年10月31日 07:24
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中國忠旺(01333)公布，附屬公司忠旺精製及其附屬遼寧忠旺與國家軍民融合產業投資基金(下稱基金一)訂立增資協議，據此，基金一同意向遼寧忠旺注資現金10億元人民幣(下同)。
另外，忠旺精製、遼寧忠旺分別與嘉興力鼎昌浩股權投資合夥企業(下稱基金二)、以及與淄博盈科百耀創業投資合夥企業(下稱基金三)訂立股權轉讓協議，忠旺精製分別向基金二及基金三出售遼寧忠旺約3.45%股權，代價均為10億元。而忠旺精製、基金一、基金二與基金三於同日亦訂立股東協議。
公司指，遼寧忠旺擬通過增資與轉讓現有股權的方式，引進內地知名基金作為戰略投資者。本次引資將優化遼寧忠旺的股權結構，發揮協同作用，進一步推動業務發展，提升盈利能力和競爭力。
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