【市前重點睇】道指升115點　日圓曾跌穿109

●美匯指數跌至97.64，離岸人民幣(CNH)高見7.0444，港匯反覆企7.8402，圓匯挫至109.29後回順，最新企108.7，歐元升上1.1155，英鎊漲至1.2904。金價飆上1,495美元。布油考驗60美元關，紐油失守55美元。道指期貨上升。

●智利取消亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議。

-中美領導人原定於APEC會晤，惟目前前景存疑，白宮稱仍計劃與中國按原定時間框架敲定協議。

-Facebook上季盈利增18%，股價盤後升逾2%。

-蘋果公司(Apple Inc.)公布，於上財季淨利潤按年跌3.1%至136.86億美元，但折合每股盈利則由2.94美元，升至3.05美元，市場預期為2.83美元。蘋果公司股價於盤後交易時段升1.67%，報247.32美元。

●美國10年期國債孳息率跌6.7點子，報1.7715厘。

●聯儲局宣布減息0.25厘，雖然當局稱前景仍未明朗，但議息聲明刪除「會採取適當行動維持經濟擴張」的承諾，取而代之是會「評估適當的利率軌道」，或暗示本輪減息暫告一段落。

●聯儲局主席鮑威爾於記者會上表示，目前未有考慮加息，相信要通脹急劇上升時，才會加息。

●有「小非農」之稱的ADP就業前瞻報告稱，10月美國ADP私營企業就業人數增加12.5萬人，好過預期的增加11萬人。

●美國第三季國內生產總值(GDP)折合年率增長1.9%，超過調查得出的1.6%的預期值，這或表明消費並沒有放緩。

●港股ADR指數收報26,660點，跌6點。

●11月恒生指數夜期收報26,678點，升47點，高水10點，成交16,732張。

●紐約期油收報每桶55.06美元，跌48美仙或0.9%；布蘭特期油收報每桶60.61美元，跌98美仙或1.6%，齊創自10月22日以來收市新低。

●紐約期金收報每安士1,496.7美元，升6美元或0.4%。

●英國首相約翰遜的提前選舉動議獲上議院批准，意味着選舉將於12月12日舉行。

●加拿大央行維持利率不變，惟下調經濟預測。

●香港金管局下調貼現窗基準利率0.25厘，至2厘。

●傳阿里巴巴擬最早11月在港上市，集資或達150億美元。

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