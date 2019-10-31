傳阿里巴巴擬11月在港上市　集資達150億美元

內地電商阿里巴巴回港第二上市計劃一直只聞樓梯響，惟外電引述消息報道，該公司計劃最快11月在香港上市，集資100億至150億美元(約780億至1,170億港元)。

消息指出，阿里擬於「雙十一」購物節後，向聯交所尋求上市許可，有機會於11月底或12月初上市，另預期會放棄上市前的路演會議。

此前，市傳阿里計劃最快於9月向聯交所遞交第二上市申請，下半年來港作第二上市。惟外媒報道指，因香港出現大型示威活動，阿里正考慮延遲在港IPO計劃。該公司回應指，對市場傳言不予置評。

在美國上市的阿里於7月初通過將股份「一拆八」的決議案，普通股數量將由40億股大增至320億股，市場解讀為該公司來港作第二上市鋪路，因已拆細股份可讓發售股份時，定價更具彈性。

較早前亦有報道指阿里在港上市擬籌150億至200億美元(約1,170億至1,560億港元)，其後則傳該集團集資規模將削半，縮至100億美元。

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