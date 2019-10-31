【股民熱話】香港經濟進入技術性衰退　即係點？

周四(31日)港府將會公布的第三季香港經濟(本地生產總值，GDP)增長數據，此前官員公開預告將按季錄得負數，連同第二季的負增長，即連續兩季負增長，經濟術語叫做「技術性衰退」，到底有何啟示？

當然，講得話係經濟連續兩季按季錄得負增長，即係可以確認整體經濟形勢向下，對經濟展望而言，是一個悲觀的信號。故港府亦已預告，全年經濟增長都可能會錄得負數。以第一季香港經濟按年增長0.6%，第二季按年增長0.5%(見附表)，若然全年計增長變負，可想而知下半年經濟表現真係幾差。

資料顯示，香港對上一次錄得技術性衰退，是2008年金海嘯後。2008年第四季香港經濟開始錄得負增長，繼後2009年第一季亦錄得負增長，反映當時香港經濟受美國次按泡沫爆破引發的金融危機所衝擊。

今次香港經濟好可能再次進入支術性衰退，同樣也是有「外患」的大背景影響，就是中美貿易戰。打從去年末季香港經濟按季錄得負增長，已在反映中美貿易戰對經濟的影響。但有別於2008年，今次香港經濟衰退，亦受累於今年中以來的反修例運動，社會動盪至今已連續近五個月，是切切實實的內憂外患衝擊，這亦令今次經濟衰退的情況，可能比2008年的衰退期來得更加兇猛，影響更加深遠。

一般而言，當GDP出現技術性衰退之後，企業經營日益困難，失業率會開始上升，連帶銀行貸款需求及資產質素亦會受到拖累。百業之母經營都面對挑戰，資產價格亦會進入調整期。

由於下月中旬中美能否達成一份貿易協議，如今尚存未知數，加上港府在止暴制亂方面依舊有心無力，社會嚴重撕裂，所謂「家衰口不停」，暫難估計今次經濟何時才會見底。

投資者要做好應對經濟進入長期寒冬的各項挑戰，針對政府為着政治目的而放寬樓按門檻、鼓勵首置上車，打工仔還是要審時度勢，加強危機意識，切莫心存僥倖，要謹慎評估貸款風險，以免經濟持續尋底，個人財務大失預算，一個錯誤的投資決定，不一定有翻身機會！

東方產經專欄作者 帥哥

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