亞洲股市：日韓股揚升 澳股偏軟
2019年10月31日 08:20
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，美股報升，標指創收市新高；亞洲主要股市普遍向好，日本日經225指數早段升109點或0.4%，至22,950點。
日本9月工業產值按月增1.4%，好過市場預估升0.4%，前值跌1.2%。
板塊方面，地產及通訊服務股齊升逾1%。個股中，軟銀漲2.2%，三井不動產、住友不動產及東急不動產全線升1.4%，而日產汽車則跌0.1%。
南韓首爾綜合指數升12點或0.6%，報2,093點。大韓油化工業抽升3%，東部製鋼揚升2.5%，三星電子升1.5%。
澳洲悉尼普通股指數跌13點或0.1%，報6,781點。Australis Oil & Gas及永旺金屬跌超過3%至4%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。