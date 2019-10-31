亞洲股市：日韓股揚升　澳股偏軟

美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，美股報升，標指創收市新高；亞洲主要股市普遍向好，日本日經225指數早段升109點或0.4%，至22,950點。

日本9月工業產值按月增1.4%，好過市場預估升0.4%，前值跌1.2%。

板塊方面，地產及通訊服務股齊升逾1%。個股中，軟銀漲2.2%，三井不動產、住友不動產及東急不動產全線升1.4%，而日產汽車則跌0.1%。

南韓首爾綜合指數升12點或0.6%，報2,093點。大韓油化工業抽升3%，東部製鋼揚升2.5%，三星電子升1.5%。

澳洲悉尼普通股指數跌13點或0.1%，報6,781點。Australis Oil & Gas及永旺金屬跌超過3%至4%。

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